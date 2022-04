Call of Duty: il prossimo capitolo della serie sarà Modern Warfare 2

È ufficiale: il prossimo Call of Duty sarà Modern Warfare 2, sequel del reboot della serie pubblicato nel 2019. A darne notizia ci hanno pensato gli sviluppatori di Infinity Ward, che su Twitter hanno svelato il logo del gioco in uscita quest’anno.

Al di là dell’immagine che trovate anche in calce all’articolo, però, non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Immaginiamo comunque che la presentazione ufficiale del gioco sia ormai dietro l’angolo, pertanto non ci resta che attendere di saperne di più su questo nuovo Call of Duty: Modern Warfare 2.

