Final Fantasy XVI: lo sviluppo è quasi completato

Intervenendo in una recente intervista tradotta sul forum di Resetera, il producer Naoki Yoshida ha fatto sapere che lo sviluppo di Final Fantasy XVI è quasi terminato ora che il progetto è entrato nella fase finale dei lavori.

“Lo sviluppo di Final Fantasy XVI è nelle sue fasi finali,” ha dichiarato Yoshida. “In quanto gioco single player, stiamo puntando a integrare ancora di più la narrazione con il gameplay. Al contrario di quanto accade nei videogiochi online (NdR: Yoshida ha prodotto e diretto il MMORPG Final Fantasy XIV: A Realm Reborn), il modo in cui il gioco si concentra sull’esperienza individuale cambia quanto coinvolgimento si ha nella sua storia. Credo sia diventata una storia molto profonda. Alle persone che sono cresciute, entrate nel mondo del lavoro e pensano che la realtà non è così facile come un videogioco, e a un certo punto hanno lasciato dietro di sé i Final Fantasy, vogliamo che queste persone tornino a ricordare quella loro passione. Stiamo sviluppando questo gioco per loro.”

Da notare che lo stesso Yoshida ha promesso novità su Final Fantasy XVI nel corso della primavera, dunque è molto probabile che nel corso delle prossime settimane sapremo di più sul JRPG di Square Enix. Visto lo stato molto avanzato dei lavori è persino possibile che il gioco esca entro fine anno, ma naturalmente per averne la certezza bisognerà attendere una comunicazione ufficiale.

Condividi con gli amici Inviare