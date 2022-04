V Rising: un nuovo trailer mostra il sistema di costruzione

Che cosa sarebbe un vampiro senza una tenebrosa magione da cui può dare il via alle sue scorribande? Decisamente non lo stesso, e per fortuna Stunlock Studios questo lo sa bene. Il suo survival action a tema vampiresco V Rising includerà infatti anche un robusto sistema di costruzione di cui avremo bisogno per erigere il nostro castello. Proprio questo sistema è al centro dell’ultimo trailer pubblicato dal piccolo studio svedese, e a quanto pare avremo di che dare sfogo alla nostre più gotiche fantasie (in termini architettonici, se non altro).









Fontane di sangue, focolari dalle fiamme spiritiche, inquietanti laboratori, maestose sale da pranzo… decisamente non vediamo l’ora di poter mettere mano all’ultima fatica dei creatori di Battlerite. Per fortuna, non ci sarà da attendere ancora molto: V Rising uscirà su Steam il prossimo 17 maggio. Ah, naturalmente non ci sarà solo da arredare, ma anche parecchio da combattere.