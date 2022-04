Tales of Arise: le vendite superano quota due milioni

Sembra proprio che le avventure di Alphen e Shionne continuino ad attirare l’interesse dei giocatori. Bandai Namco ha infatti annunciato che le vendite di Tales of Arise hanno superato quota due milioni di copie. Un ottimo risultato per il titolo che si proponeva di celebrare in grande stile il venticinquesimo anniversario della serie. Se però pensate che questo apra alla possibilità di rivedere i protagonisti di Tales of Arise tornare in un nuovo capitolo della serie principale, sappiate che Bandai Namco ha chiarito di non avere piani per un sequel diretto.

Questo, naturalmente, non significa che la serie Tales of non andrà avanti, semplicemente che i prossimi esponenti della serie avranno ambientazioni differenti. Di seguito trovate l’artwork celebrativo pubblicato da Bandai Namco.