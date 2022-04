Total War: Warhammer 3, pubblicata la roadmap per il 2022

Se nel corso delle ultime settimane vi siete dedicati a diffondere il verbo degli dèi del Caos su Total War: Warhammer 3, sappiate che Creative Assembly ha in cantiere parecchie novità per voi. Lo studio canadese ha infatti da poco dettagliato i suoi piani per il 2022, tramite una roadmap che include aggiornamenti, contenuto gratuito e DLC. Per quanto riguarda il periodo fino al mese di giugno, Creative Assembly si occuperà principalmente di ripulire l’esperienza di gioco, implementando miglioramenti di vario tipo e un rework degli alberi delle tecnologie. Arriverà anche il primo dei Regiments of Renown, truppe speciali dotate di abilità specifiche; a differenza di quanto avveniva nei precedenti capitoli, lo studio prevede di aggiungerne alcuni che saranno completamente gratuiti, e rivolti a ciascuna delle razze del gioco base.

Il terzo quarto del 2022 vedrà arrivare su Total War: Warhammer 3 la versione beta della modalità Immortal Empires, che permetterà di unire le mappe dei due precedenti capitoli (a patto che li possediamo, naturalmente) a quella dell’ultimo esponente della serie, creando così una sorta di mega campagna. Saranno introdotti inoltre altri miglioramenti, un altro Regiments of Renown gratuito, e il primo Lord Pack a pagamento. Per quanto riguarda gli ultimi mesi dell’anno, l’unica cosa certa è che vedranno l’introduzione del terzo Regiments of Renonwn gratuito, ma per il resto Creative Assembly ci ha rimandato a futuri aggiornamenti. Lo studio ha in ogni caso promesso che lo sviluppo di Total War: Warhammer 3 continuerà anche nel corso del 2023.