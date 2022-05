Il prossimo Forza Motorsport potrebbe uscire anche su Xbox One

È possibile che la prossima iterazione della serie Forza Motorsport sia in uscita non soltanto su PC e Xbox Series X|S, ma anche su Xbox One. Questa speculazione nasce dal fatto che su Reddit sono stati pubblicate due immagini di una build in sviluppo catturate proprio su Xbox One.

I moderatori del sub-Reddit GamingLeaksAndRumors hanno verificato la fonte degli screenshot, tuttavia vi invitiamo comunque alla prudenza. La presenza di una build del prossimo Forza Motorsport per Xbox One non equivale automaticamente a una conferma che il gioco vedrà la luce sulla console della scorsa generazione, anche perché stando alle informazioni trapelate la build risalirebbe alla scorsa estate. È possibile che Turn 10 stesse testando il prossimo Forza Motorsport su Xbox One console per verificarne la fattibilità, ma per il momento le uniche piattaforme confermate rimangono il PC e Xbox Series X|S.

Ciò detto, è altresì possibile che Microsoft voglia seguire la stessa strada intrapresa da Sony, che proprio di recente ha pubblicato Gran Turismo 7 sia su PS4 che su PS5.

