Warner Bros. starebbe provando a vendere i suoi studi di sviluppo

Secondo alcune indiscrezioni riportate dal giornalista Imran Khan, pare che Warner Bros. sia intenzionata a vendere i suoi studi di sviluppo per poi concedere in licenza a terzi le proprietà intellettuali in suo possesso. In realtà si vocifera di questa eventualità da circa un anno, cioè da quando Warner Bros. si è distaccata da AT&T per fondersi con il network Discovery.

Stando ai rumor, vi è la possibilità che i vari studi di sviluppo facenti capo a WB Games possano essere scorporati e venduti a una serie di parti interessate. Tra queste si fanno i nomi dei produttori di console Sony e Microsoft, ma anche di publisher del calibro di Electronic Arts e Take-Two, per non parlare dei colossi asiatici Tencent e NetEase.

Ricordiamo che Warner Bros. posside numerosi studi di sviluppo in giro per il mondo, tra cui citiamo Rocksteady (al lavoro sul da poco rinviato Suicide Squad: Kill the Justice League), NetherRealm Studios (Mortal Kombat e Injustice), Monolith Software (FEAR, La Terra di Mezzo, Wonder Woman), e WB Games Montreal (Gotham Knights).

Come sempre, trattandosi di informazioni non confermate, vi invitiamo a prendere quanto appena riportato con le proverbiali molle.

