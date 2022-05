Torna il LudoNarraCon 2022, partirà questa settimana

Per il quarto anno consecutivo, anche in questo 2022 il publisher Fellow Traveller ha organizzato il LudoNarraCon, il festival virtuale dedicato ai videogiochi con un forte focus sulla narrazione.

Come accaduto nelle scorse edizioni, la kermesse digitale si terrà su Steam: qui troveranno spazio oltre 40 videogiochi e una cinquantina di panel incentrati proprio sui giochi narrativi. Ovviamente non mancheranno sconti a tema, con più di cento videogiochi in promozione durante tutto il corso della manifestazione.

Il LudoNarraCon 2022 si terrà tra pochi giorni: dal 5 al 9 maggio.

