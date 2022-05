Embracer sta per acquisire Crystal Dynamics ed Eidos Montreal

Embracer Group e Square Enix hanno annunciato di aver stipulato un accordo che permetterà alla prima di acquisire Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, oltre alle relative proprietà intellettuali, tra le quali citiamo Tomb Raider, Deus Ex, Thief e Legacy of Kain.

L’acquisizione costerà appena 300 milioni di dollari e dovrebbe finalizzarsi nel terzo trimestre dell’anno in corso, dunque tra luglio e settembre. Embracer Group entrerà di fatto in possesso dell’intero ramo occidentale di Square Enix, tuttavia quest’ultima continuerà a possedere alcune IP quali Life is Strange, Outriders e Just Cause mentre si focalizzerà su altri business come blockchain (quindi NFT), intelligenza artificiale e cloud.

Appena qualche settimana fa, Embracer Group aveva dichiarato di aver intenzione di proseguire con la sua campagna di acquisizioni, e ora con l’acquisto di questi tre studi prosegue con l’implementazione di tale strategia. Nel frattempo, all’inizio di aprile è stato annunciato un nuovo Tomb Raider in lavorazione presso Crystal Dynamics, che sta anche collaborando con Microsoft nello sviluppo di Perfect Dark.

