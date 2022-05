Perfect Dark: Crystal Dynamics continuerà a lavorare con The Initiative

Come sicuramente avrete già sentito, poche ore fa Embracer Group ha annunciato l’acquisizione di Crystal Dynamics. E quando avvengono questi passaggi di consegne, una delle prime domande che ci si pone riguarda il destino sia dei progetti in cantiere che di quelli in programma per il futuro. Quello dei creatori di Deus Ex e Tomb Raider è un caso particolare, dato che lo studio californiano è da qualche tempo coinvolto anche nei lavori di sviluppo di Perfect Dark; titolo per il quale, lo ricordiamo, lo sviluppatore principale è The Initiative e che sarà pubblicato sotto l’etichetta Xbox Games Studios.

Per fortuna, ci ha pensato proprio The Initiative a chiarire la situazione. Tramite un messaggio pubblicato via Twitter, lo studio ha fatto i suoi migliori auguri a Crystal Dynamics, e confermato che la cooperazione su Perfect Dark continuerà anche in futuro. Non è ancora dato sapere, invece, quando il gioco uscirà su PC e console Xbox.