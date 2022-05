Eidos Montreal al lavoro su più progetti con l'Unreal Engine 5

Dopo la notizia dell’acquisizione del ramo occidentale di Square Enix da parte di Embracer Group si è fatto un gran parlare del futuro di Crystal Dynamics e di Eidos Montreal. Se la prima software house continuerà a collaborare con The Initiative allo sviluppo di Perfect Dark, oltre a portare avanti i lavori su un nuovo Tomb Raider, per il momento non si conoscono i piani precisi di Eidos Montreal.

Tuttavia, in una recente conference call realizzata proprio all’indomani dell’acquisizione, lo studio head David Anfossi ha fatto sapere che i suoi team sono al lavoro su diversi progetti con l’Unreal Engine 5. Gli autori del nuovo corso di Deus Ex e del recente Guardians of the Galaxy hanno optato per un motore grafico su licenza invece di un engine proprietario per favorire lo sviluppo di contenuti. Anfossi spiega che Eidos Montreal ha oltre 400 dipendenti ed è suddivisa in quattro team creativi, inoltre lo stesso studio head ribadisce che la software house è la dimora di Deus Ex e di Thief, lasciando intendere che tra i progetti futuri dei team ci siano proprio dei titoli legati a questi due franchise.

Condividi con gli amici Inviare