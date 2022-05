PlayStation Now: ecco i videogiochi del mese di maggio

Sony ha annunciato le novità disponibili da oggi, martedì 3 maggio, nel catalogo del servizio in abbonamento PlayStation Now.

Sono tre i videogiochi in arrivo nella giornata odierna: ben due picchiaduro e un metroidvania. Abbiamo Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4, picchiaduro in 3D ambientato nel celebre mondo di Naruto, SoulCalibur VI, ultima iterazione della serie di rullacartoni basato sul combattimento con spade, e infine Blasphemous, platform bidimensionale di stampo metroidvania con un’estetica che strizza l’occhio alla penisola iberica. Tutti i videogiochi sono scaricabili dagli abbonati su PS4 e PS5, ma possono anche essere giocati via streaming su queste piattaforme e su PC.

Ricordiamo, infinne, che dal prossimo mese il PlayStation Now si fonderà con il PlayStation Plus in un nuovo servizio che partirà proprio il 22 giugno.

