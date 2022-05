Marvel's Avengers e Guardians of the Galaxy passano a Embracer

La recente acquisizione di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal da parte di Embracer Group ha lasciato varie domande in sospeso; una su tutte, il destino di Marvel’s Avengers e di Marvel’s Guardians of the Galaxy. I due titoli, che rappresentano le ultime pubblicazioni delle due realtà, non erano infatti menzionati esplicitamente nel comunicato stampa. A chiarire i dubbi ci ha pensato il CEO di Embracer Lars Wingefors. Nel corso della diretta tramite cui è stato annunciato l’accordo, Wingefors ha infatti spiegato come i due giochi siano inclusi nella transazione, ma che dato l’uso che fanno di licenze sarà necessario un processo di rinegoziazione con Disney.

“Non mi aspetto che alcun accordo commerciale connesso a questi studi, o il processo di acquisizione, vengano rifiutati da enti regolatori o partner commercial. Anche se chiaramente resta tutto da vedere”, ha chiarito Lars Wingefors. Il CEO di Embracer Group ha poi accennato che, per quanto riguarda i piani di sviluppo dei videogiochi in questione, non ci saranno cambiamenti rispetto ai piani già annunciati. Ricordiamo che di recente Crystal Dynamics aveva annunciato l’arrivo di Jane Foster su Marvel’s Avengers.