Xbox Game Pass: in arrivo Loot River, Trek to Yomi, NBA 2K22

Si preannuncia una prima metà di maggio bella interessante per gli abbonati al servizio Xbox Games Pass. Come possiamo leggere su Xbox Wire, l’offerta di Microsoft si sta infatti per arricchire dell’interessante roguelite Loot River (avete letto la nostra recensione?), oltre che di Trek to Yomi, viaggio nel Giappone feudale creato da un nostro compatriota; gli appassionati di basket, poi, saranno sicuramente contenti di poter mettere le mani su NBA 2K22. Ecco la lista completa dei giochi in arrivo su Xbox Game Pass, e relative date:

Loot River (Cloud, Console e PC) – Disponibile da oggi



(Cloud e Console) – Disponibile da oggi Trek to Yomi (Cloud, Console e PC) – 5 maggio

(Cloud, Console e PC) – 5 maggio Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC) – 10 maggio

(Cloud, Console e PC) – 10 maggio This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console e PC) – 10 maggio

