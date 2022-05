Redout 2: la data di uscita è prevista per fine maggio

Non manca ancora molto prima che Redout 2 arrivi sui nostri PC e console a sbalordici con i suoi panorami ad alta velocità. Lo studio di sviluppo 34BigThings e il publisher Saber Interactive hanno infatti da poco annunciato che la data di uscita dell’adrenalinico gioco di corse è prevista per il prossimo 26 maggio. Ricordiamo che Redout 2 uscirà su PC tramite Steam ed Epic Games Store, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, e che la sua colonna sonora include nomi importanti come Giorgio Moroder, Zardonic e Dance with the Dead. Potete trovarne un assaggio nell’ultimo trailer pubblicato dallo studio.