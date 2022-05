Il gioco da tavolo di Blade Runner ha un enorme successo su Kickstarter

Anche se non è un videogioco, non dubitiamo che molti dei nostri lettori stiano guardando con interesse al gioco di ruolo da tavolo di Blade Runner, edito da Free League Publishing e di recente arrivato su Kickstarter. Ebbene, pare proprio che su questo fronte ci siano ottime notizie: il progetto ha infatti raggiunto i suoi obiettivi nel giro di appena 3 minuti, e al momento della scrittura di questo articolo viaggia sui trecentomila euro raccolti a fronte di un obiettivo iniziale di appena 9600€; dei 12 stretch goal, 10 sono già stati raggiunti.

Blade Runner: The Roleplaying Game è ambientato nel 2037, a poca distanza dal debutto sulla Terra del nuovo modello di replicanti Nexus-9 della Wallace Corporation. I giocatori interpreteranno dei cacciatori di replicanti, potendo scegliere se essere essi stessi replicanti oppure umani. Naturalmente, il gioco includerà anche temi tipici dell’universo creato da Philip K. Dick, come intrighi corporativi, dilemmi morali e domande esistenziali. La campagna Kickstarter durerà fino al prossimo 26 maggio, con la pubblicazione dell’edizione fisica prevista per gli ultimi mesi del 2022. Al termine della campagna, tutti i backer riceveranno un PDF del Core Rulebook e del Case File 01: Electric Dreams, uno scenario pregenerato che includerà asset di gioco speciali come foto, file di dati e indizi.