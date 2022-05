Annunciato Warcraft Arclight Rumble per Android e iOS

Blizzard Entertainment ha svelato Warcraft Arclight Rumble, il tanto vociferato (e poi confermato) videogioco mobile appartenente a uno dei franchise più celebri della Casa di Irvine.









Si tratta di un videogioco strategico per dispositivi Android e iOS che verrà pubblicato nel corso dell’anno. Progettato appositamente per mobile, Warcraft Arclight Rumble invita i giocatori ad assemblare armate con i propri eroi e cattivi preferiti di Warcraft e a scendere in battaglia in missioni uniche che ne metteranno alla prova l’ingegno tattico.

In Warcraft Arclight Rumble, i giocatori potranno collezionare oltre 60 personaggi di tutto l’universo di Warcraft, portati in vita sotto forma di miniature da gioco da tavolo, e trionfare in una campagna per giocatore singolo con oltre 70 missioni, unire le forze con gli amici in missioni cooperative e mettere alla prova le proprie armate nella modalità competitiva PvP.

Da notare che il videogioco sarà free-to-play, ma non sappiamo ancora quale modello di monetizzazione verrà impiegato.