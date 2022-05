Crysis 4 è diretto da Mattias Engström, già director di Hitman 3

Svelato all’inizio dell’anno, Crysis 4 torna a far parlare di sé con l’annuncio da parte di Crytek che sarà Mattias Engström a dirigere questa quarta iterazione del franchise.

Mattias Engström è un veterano dell’industria che di recente ha rivestito il ruolo di game director dell’ottimo Hitman 3, ma ha partecipato anche ai lavori dei due precedenti titoli targati IO Interactive nelle vesti di level designer. Oltre ad aver lavorato per la compagnia danese, Engström ha contribuito allo sviluppo di vari videogiochi prodotti da Ubisoft, quali Far Cry 3 e Assassin’s Creed Revelations. Un curriculum di tutto rispetto, dunque, per una persona che ha già dimostrato di essere in grado di sfornare titoli di qualità.

Purtroppo Crytek non ha diffuso ulteriori dettagli su Crysis 4, il cui sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, tanto che lo studio teutonico ha ancora molte posizioni lavorative aperte.

