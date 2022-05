Sifu si aggiorna con il selettore della difficoltà

È ora disponibile su PC tramite Epic Games Store, PS4 e PS5 l’aggiornamento primaverli di Sifu, l’action ad altissimo tasso di kung fu creato da Sloclap. Come anticipato proprio dalla studio al momento della presentazione della roadmap, la patch include nuove diifficoltà di gioco, altri abbigliamenti per il protagonista, e la modalità training. Il team ha anche creato un breve trailer che mette in mostra le novità introdotte.









Al di là di questo, Sloclap ha piani in mente per almeno un anno di contenuti. Il prossimo aggiornamento principale, previsto per la stagione estiva, includerà i modificatori; il pezzo grosso, però, arriverà verso fine anno con l’introduzione della modalità Arena. Naturalmente, nel frattempo gli sviluppatori continueranno a rilasciare altre patch minori per Sifu quando necessario.