Halo Infinite: prende il via la Season 2 Lone Wolves, ecco il trailer di lancio

Pronti per tornare sui campi di battaglia della Zeta Halo, ora con nuove mappe e modalità? Se la risposta è sì, buone notizie per voi: su Halo Infinite è infatti ora disponibile la Season 2 Lone Wolves, che arriva accompagnata anche da un trailer bello ricco d’azione… e da un teaser per una oscura minaccia. Non c’è mai pace per gli Spartan!









Come possiamo leggere su Halo Waypoint, la Season 2 Lone Wolves porta su Halo Infinite tre nuove modalità (King of the Hill, Land Grab e Last Spartan Standing), le due nuove mappe Catalyst e Breaker, e nuovi eventi legati alla storia. Per i fanatici della personalizzazione, inoltre, saranno aggiunti i due modelli d’armatura gratuiti Rakshasa e Eaglestrike, più un nuovo Battle Pass ricco di ricompense. A proposito di quest’ultimo, 343 Industries ha espanso il numero di ricompense per chi utilizza la versione gratuita del battle pass, portandole da 26 a 46.