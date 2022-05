AEW Fight Forever torna a mostrarsi in video, uscirà anche su PC

AEW Games, la compagnia di produzione videogiochi della All-Elite Wrestling, ha svelato due nuovi personaggi giocabili in AEW Fight Forever, il picchiaduro che punta a essere una valida alternativa ai videogiochi di wrestling targati 2K Games su licenza della federazione “rivale” WWE.

Si tratta di Kris Statlander e Nyla Rose, entrambe protagoniste di due appositi video di presentazione, con tanto di brevi estratti di gameplay. Confermata anche la presenza dell'arbitro Aubrey Edwards.

















Non è finita qui, però, dal momento che AEW Games ha fatto sapere che AEW Fight Forever sarà disponibile anche su PC, oltre che su console. Ricordiamo che il gioco è in sviluppo presso gli studi di Yuke’s, la compagnia giapponese specializzata proprio in videogiochi di wrestling.

Nessuna novità sul versante della data di uscita: per il momento dobbiamo accontentarci di un generico 2022.