Haden Blackman, fondatore di Hangar 13, lascia lo studio

Dopo aver fondato Hangar 13 e averne rivestito il ruolo di studio head sin dalla sua creazione, Haden Blackman ha fatto sapere di aver lasciato la sua posizione e di essere fuoriuscito dall’organico di 2K Games.

Come segnalato da GamesIndustry, la stessa compagnia ha diffuso un breve comunicato con il quale ringrazia Blackman per il lavoro svolto alla guida di Hangar 13, nella creazione di Mafia 3 e nelle riedizioni dei due precedenti capitoli della serie. La nota stampa si chiude facendoci sapere che Haden Blackman continuerà a lavorare nell’industria dei videogiochi portando avanti un nuovo progetto che non avrà nulla a che fare né con Hangar 13, né con 2K Games.

Per finire, le redini dello studio passeranno nelle mani di Nick Baynes, già a capo della succursale di Brighton.

