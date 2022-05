Nacon fonda un nuovo studio con sede a Milano

Dopo aver acquisito Daedalic Entertainment, Nacon ha annunciato di aver fondato un nuovo studio di sviluppo con sede in Italia: a Milano per essere precisi.

In realtà questo studio non è esattamente nuovo dal momento che includerà RaceWard, gli sviluppatori meneghini del recente RiMS Racing già acquisiti nel 2019, oltre ad altri team di sviluppo. Nacon Studio Milan, questo il nome della nuova realtà, è al lavoro su più progetti: un nuovo videogioco di corse portato avanti proprio da RaceWard, nonché un action adventure il cui sviluppo è guidato da un team differente.

“In origine un team di esperti di videogiochi di corse, lo studio è cresciuto velocemente, tanto che questi nuovi talenti ci hanno fornito il desiderio di esplorare nuovi territori,” ha dichiarato Marco Ponte, CEO di Nacon Studio Milan. “È per questo che abbiamo deciso di ampliare i nostri orizzonti e provare con un nuovo tipo di videogioco. Non vediamo l’ora di mostrare al mondo questo nuovo progetto.”

