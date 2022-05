Lo studio di Neill Blomkamp rivela Off The Grid, battle royale cyberpunk

Sono passati un po’ mesi da quando il regista Neill Blomkamp (District 9, Elysium, Chappie) ha annunciato la sua intenzione di dedicarsi al mondo dei videogiochi, e finalmente è giunto il momento di scoprire cosa bolle in pentola nel suo studio. Nel corso delle ultime ore, Gunzilla Games ha infatti presentato con un breve teaser Off The Grid, battle royale dall’ambientazione cyberpunk con visuale in terza persona e meccaniche miste PvP e PvE. Niente gameplay, purtroppo.









Sul sito ufficiale possiamo trovare ulteriori informazioni a proposito del gioco, che punta a differenziarsi dal resto del genere battle royale. Come? È presto detto: tramite un aspetto narrativo molto più accentuato rispetto ai suoi concorrenti. “I giocatori avranno la libertà di controllare come si sviluppa la storia, e ogni decisione andrà a influenzare il gameplay per gli altri giocatori”, possiamo leggere nelle FAQ. “Aspetto essenziale dell’esperienza e della struttura narrativa è il modo unico tramite cui i giocatori possono creare, personalizzare e scambiare i loro oggetti in-game con altri giocatori.” Ogni partita di Off the Grid includerà 150 giocatori. Il titolo è sviluppato utilizzando l’Unreal Engine 5, e uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023. Ulteriori dettagli saranno rivelati nei prossimi mesi.