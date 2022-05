Avowed, il nuovo RPG di Obsidian, utilizzerà l'Unreal Engine 5

Ve lo ricordate Avowed? Se la vostra risposta è “mica tanto”, diciamo che siete giustificati: dopo averlo presentato due anni fa nel corso dell’Xbox Games Showcase, né Obsidian né Xbox hanno fornito ulteriori informazioni su questo gioco di ruolo. Ogni tanto qualche notizia però emerge lo stesso. È il caso, per esempio, del motore che utilizzerà il titolo: sul profilo LinkedIn di Aaron Dubois, possiamo infatti leggere che il Lead VFX Artist di Obsidian Entertainment sta utilizzando l’Unreal Engine 5 proprio per lavorare all’RPG.

La cosa, in effetti, ha perfettamente senso se si considera che il gioco è previsto per PC e Xbox Series X|S. Chissà, invece, quando potremo tornare a vedere qualcosa di più concreto su Avowed. Che dite, forse l’evento organizzato da Microsoft per il prossimo 12 giugno sarà la volta buona?