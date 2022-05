Dying Light: in arrivo un DLC a tema dieselpunk

A quanto pare, anche dopo il lancio del suo successore Techland non è ancora disposta a dire del tutto addio a Dying Light. Nel corso delle ultime ore è infatti approdato sul titolo open world il Dieselpunk Bundle, un DLC perfetto per chi vuole avere quel look che non sfigurerebbe sul mondo alveare di Mordian. Non avete idea di cosa stiamo parlando? Va beh, guardatevi il trailer, ché quello vale più di mille parole:









Il Dieselpunk Bundle sarà disponibile nel corso della giornata di oggi, e includerà:

La motosega Gut Render

L’SMG Greaser

La sega Flesh Ripper

La nuova divisa Punk’d Beret

La skin per il buggy Rugged Roadster (consumo di carburante -50%)

Tra l’altro, su Steam Dying Light e gran parte dei suoi DLC sono attualmente in sconto fino al 12 maggio. Approfittatene.