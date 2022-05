We Were Here Forever: ecco il trailer di lancio

Siete alla ricerca di una buona avventura cooperativa? In tal caso sappiate che mancano ancora pochi giorni al lancio di We Were Here Forever, previsto per il prossimo 10 maggio. Sviluppato da Total Mayhem Games, il gioco in questione vede due giocatori collaborare per cercare di sfuggire a un sinistro castello il cui proprietario sembra andare matto per gli enigmi. La cooperazione fra i due, manco a dirlo, è assolutamente necessaria.









Se il trailer qui presente vi ha intrigato, sappiate che il gioco in locale non è previsto. Per poter portare a termine il gioco, come segnalato sulla pagina Steam, avrete bisogno di una connessione a internet e di un microfono funzionante. We Were Here Forever sarà disponibile su PC sia tramite Steam che su Epic Games Store, mentre l’arrivo su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S avverrà prossimamente.