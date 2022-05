Summer Game Fest 2022: fissate data e ora dello showcase

Nonostante la cancellazione dell’E3, gli eventi pre-estivi dedicati all’industria dei videogiochi non mancheranno di certo. Tra questi l’edizione 2022 della Summer Game Fest, il cui showcase è adesso provvisto di una data e un’ora.

L’evento in diretta streaming curato e presentato dal giornalista Geoff Keighley si terrà infatti il prossimo 9 giugno a partire dalle 20:00, ora italiana. Durante la trasmissione verranno svelati nuovi videogiochi e riceveremo come di consueto degli aggiornamenti sui titoli già noti.

