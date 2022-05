TennoCon 2022: l'evento digitale deticato a Warframe si terrà a luglio

Ancora una volta in formato digitale, l’edizione 2022 della TennoCon si terrà questa estate: Digital Extremes ha infatti annunciato che la kermesse virtuale dedicata a Warframe avrà luogo il prossimo 16 luglio.

Come di consueto, la manifestazione sarà il palcoscenico ideale per mostrare i nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro e festeggiare assieme alla community di questo titolo free-to-play che l’anno prossimo spegnerà ben dieci candeline. Ci sarà anche uno spazio dedicato agli artisti e ai creatori di contenuti che potranno così mettere in mostra le loro creazioni a tema Warframe.

