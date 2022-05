Annunciato Narru: The Forgotten Lands, puzzle game per PC e console

Gli sviluppatori polacchi di DreamStorm Studios hanno presentato Narru: The Forgotten Lands, un nuovo puzzle game con una forte enfasi sul comparto narrativo in uscita prossimamente su PC e console.









In Narru ci troveremo a esplorare un mondo in rovina e privo di vita. Impersonando una sfera di luce che vaga su un’isola abitato da una civiltà scomparsa, sarà nostro compito risolvere enigmi e svelare i segreti che si nascondono nel mondo di gioco. Esplorando le rovine di questa civiltà dovremo scoprire i motivi della sua scomparsa e provare a riportare in vita il mondo.

Narru: The Forgotten Lands è purtroppo privo di una data di uscita, ma sappiamo che vedrà la luce su PC tramite Steam, PS5 e Xbox Series X|S.