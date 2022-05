Genshin Impact: la versione per Nintendo Switch è ancora in cantiere

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo avrete sicuramente sentito parlare di Genshin Impact, titolo free to play dall’alto valore di produzione dai ricavi miliardari. Attualmente, il titolo è disponibile su PC, PS4, PS5, Android e iOS, ma forse qualcuno ricorderà come già prima dell’uscita del gioco lo studio di sviluppo miHoYo avesse parlato di una versione Switch in programma. Ebbene, di questa edizione del titolo non si è sentito parlare molto da allora, il che ha spinto GoNintendo a chiedere chiarimenti presso lo stesso studio. Quest’ultimo ha forntio una risposta incoraggiante: “la versione per Switch è ancora in via di sviluppo, e condivideremo altre informazioni quando saremo ad una fase più avanzata.” Dunque, se sognate di poter giocare a Genshin Impact sulla vostra console ibrida, non è ancora giunto il momento di abbandonare la speranza.

