The Stanley Parable: Ultra Deluxe, in lavorazione un mod per la VR

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è sicuramente una delle avventure più strampalate e geniali uscite negli ultimi anni, e cosa potrebbe renderla ancora più speciale se non il supporto alla VR? Purtoppo, il gioco non è nativamente compatibile con i visori per la realtà virtuale, ma un’interessante novità in questo senso spunta dalla community di modder. L’esperto Raicuparta, che ha già creato mod simili per Firewatch e The Outer Wilds, ha infatti di recente pubblicato un video dove mostra i suoi progressi con l’avventura di Crows Crows Crows.









Quanto mostrato nel video è sicuramente notevole, ma Raicuparta stesso ha spiegato come ci sia ancora del lavoro da fare prima di arrivare alla versione definitiva del mod. Se nel frattempo volete tenere d’occhio i suoi progressi e sostenere gli sforzi di questo modder per rendere ancora più immersivo The Stanley Parable: Ultra Deluxe, vi rimandiamo alla sua pagina Patreon.