House of the Dragon: pubblicato un nuovo teaser trailer

HBO ha di recente pubblicato il secondo teaser trailer per la sua serie House of the Dragon, spin-off e prequel di Game of Thrones. Questo nuovo video ci offre uno sguardo più dettagliato sui vari protagonisti in gioco in questa serie, che tratterà gli eventi noti come la Danza dei Draghi, ovvero la guerra civile fra due rami della famiglia Targaryen in seguito alla morte di re Viserys I. I dieci episodi vedranno alternarsi su schermo personaggi come Daemon Targaryen (Matt Smith), la principessa Rhaenyra (Emma D’Arcy), Lady Alicent Hightower (Olivia Cooke) e Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). House of the Dragon sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now a partire dal 22 agosto.