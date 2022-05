Unpacking uscirà su PS4 e PS5 fra pochi giorni

Disponibile su PC, Xbox One e Nintendo Switch dallo scorso novembre, l’incredibilmente rilassante Unpacking si prepara ad arrivare anche su PS4 e PS5. E non ci sarà nemmeno molto da aspettare: come annunciato dalle pagine del PlayStation Blog, la data d’uscita prevista per questa versione del titolo di Witch Beam e Humble Games è il 10 maggio. Ma cos’è Unpacking? Così come suggerisce il titolo stesso, è un gioco nel quale in seguito a un trasloco dobbiamo spacchettare tutti i nostri averi e metterli al loro posto. Detta così potrà pure sembrare una scemenza, ma intanto su Steam ha più di diecimila recensioni, delle quali il 93% positive. Mica male, eh?

