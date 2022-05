Zenless Zone Zero è il nuovo gioco degli autori di Genshin Impact

HoYoVerse, la compagnia nota anche come miHoYo, ha annunciato che presto presenterà il suo prossimo videogioco: si tratta di Zenless Zone Zero, il cui reveal ufficiale è previsto nel fine settimana.

Lo studio autore di Genshin Impact ha aperto un sito teaser con all’interno un countdown e un apparecchio televisivo. Proprio sul televisore è possibile visionare un breve filmato che potrebbe darci qualche indizio sul gioco: vediamo, infatti, una tipica città asiatica in stile anime che viene gradualmente risucchiata in una singolarità. Non si conoscono ulteriori dettagli, ma la presentazione di Zenless Zone Zero è prevista per il prossimo 13 maggio.

Non ci resta che attendere qualche altro giorno per saperne di più.

