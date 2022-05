Annunciato Crossroads, un action cooperativo apocalittico

Gli sviluppatori francesi di Piece of Cake Studios hanno annunciato Crossroads, un nuovo action cooperativo ambientato in un mondo sull’orlo dell’apocalisse.









In Crossroads ci ritroveremo in una confraternita di cacciatori del sovrannaturale impegnati a provare a sventare un’invasione di creature mostruose che si stanno riversando nei territori degli Stati Uniti d’America. Nel gioco affronteremo orrori demoniaci, epureremo nidi di vampiri e dovremo chiudere i portali demoniaci che stanno comparendo in tutti gli USA.

Da notare che Crossroads non solo è sprovvisto di una data di uscita, ma non si conoscono nemmeno le piattaforme di riferimento. Lo studio parigino promette di darci ulteriori notizie nel prossimo futuro.