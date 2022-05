EA annuncia Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo, gioco mobile

Electronic Arts ha da poco annunciato il nuovo gioco mobile Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo. Il titolo, che enterà in fase di beta testing limitato nel corso di quest’estate, sarà sviluppato da Capital Games, lo stesso studio di Star Wars: Galaxy of Heroes; come quest’ultimo titolo, sarà un gioco di ruolo collezionabile (RPG) che punta ad offrire ai fan del mondo creato da Tolkien un’esperienza strategica, sociale e competitiva.

Questo gioco nasce in seguito a un rinnovato accordo fra Electronic Arts e Middle-earth Enterprises, dando nuova linfa a una cooperazione che già in passato ci ha regalato numerosi titoli di successo ispirati sia ai libri che ai film. Oltre a un sistema di combattimento a turni che premia la strategia, Il Signore degli Anelli: Eroi della Terra di Mezzo offrirà anche una narrazione coinvolgente, che ci immergerà in alcune delle storie più iconiche della Terra di Mezzo.