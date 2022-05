Nintendo Switch: vendite salite a quota 107 milioni di console

Così come Sony, anche Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari relativi all’anno fiscale che si è concluso lo scorso 31 marzo 2022. Durante la presentazione dei dati, la Grande N ha fatto sapere che le vendite complessive di Nintendo Switch hanno toccato quota 107,65 milioni di console.

Nell’anno fiscale appena trascorso sono state vendute 23,06 milioni di console, di cui 13,56 milioni del modello base, 5,8 milioni di Switch OLED, e infine 3,7 milioni di Lite. Nintendo si aspetta di vendere 21 milioni di console nell’anno fiscale che va da aprile 2022 a marzo 2023.

Sul fronte software, Mario Kart 8 Deluxe rimane il videogioco più venduto in assoluto con le sue 45,33 milioni di unità vendute, seguito da Animal Crossing: New Horizons a 38,64 milioni di copie, e da Super Smash Bros. Ultimate a 28,17 milioni.

Di seguito la top ten dei videogiochi Nintendo più venduti.

Mario Kart 8 Deluxe – 45,33 milioni Animal Crossing: New Horizons – 38,64 milioni Super Smash Bros. Ultimate – 28,17 milioni The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 26,55 milioni Pokemon Spada e Scudo – 24,27 milioni Super Mario Odyssey – 23.50 milioni Super Mario Party 17.78 milioni Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente – 14,65 milioni Pokemon Let’s Go, Pikachu! e Let’s Go, Eevee! – 14,53 milioni Ring Fit Adventure – 14,09 milioni