Annunciato Sker Ritual, FPS cooperativo a tinte horror per PC e console

Wales Interactive ha annunciato Sker Ritual, un nuovo sparatutto cooperativo per PC e console che si pone come successore spirituale dell’avventura horror Maid of Sker.









In Sker Ritual un gruppo formato da un massimo di quattro giocatori si ritrova a fronteggiare orde di creature mostruose in un’ambientazione steampunk. Non mancheranno poteri sovrannaturali e abilità da migliorare chiedendo assistenza agli dei celtici, i quali veglieranno sul gruppo di avventurieri durante le loro scorribande sull’isola di Sker.

Il gioco sarà disponibile nel corso dell’estate su PC tramite Steam, mentre approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S successivamente, entro la fine dell’anno.