Nintendo annuncia un Indie World Direct per la giornata di domani

All’erta, fan della console ibrida di Nintendo! Il pubblisher giapponese ha annunciato che terrà un Indie World nel corso della giornata di domani, e per la precisione alle ore 16:00. La diretta avrà una durata di circa venti minuti e includerà informazioni sui prossimi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch. Al solito, la Casa di Kyoto ha mantenuto il riserbo su quali giochi faranno la loro apparizione durante il Nintendo Indie World, quindi a meno di lanciarsi in speculazioni di vario tipo e plausibilità, toccherà portare ventiquattro ore di pazienza. La diretta potrà essere seguita sul canale YouTube del publisher.

