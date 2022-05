Metroid Dread è ora l'episodio più venduto della saga

Nintendo ha aggiornato i dati di vendita di Metroid Dread in occasione della presentazione degli ultimi risultati finanziari: l’ultimo capitolo della serie sviluppato in collaborazione con MercurySteam ha piazzato ben 2,9 milioni di copie, diventando il titolo più venduto di tutto il franchise.

Metroid Dread ha difatti superato sia Metroid Prime che l’originale Metroid per NES, fermi rispettivamente a 2,84 milioni e 2,73 milioni. Ovviamente ciò è dovuto anche all’alta popolarità di Nintendo Switch, che con la sua base installata di 107 milioni di console è tra le piattaforme più vendute della Casa di Kyoto.

In ogni caso, i risultati raggiunti da Metroid Dread confermano la bontà del gioco certificata anche dalla nostra recensione.

