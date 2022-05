Electronic Arts: quattro giochi di IP importanti in uscita nell'anno fiscale

Electronic Arts ha fatto sapere che nel corso dell’anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2023 verranno pubblicati quattro videogiochi appartenenti ad altrettante IP di rilievo. L’annuncio è stato dato nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori durante il quale sono stati presentati i risultati finanziari della compagnia. Il publisher ha precisato che questi quattro titoli non sono stati ancora annunciati in via ufficiale.

Non è tutto, però, dal momento che Electronic Arts ha annunciato che nello stesso periodo vedrà la luce anche un remake (con buona probabilità si tratta di Dead Space), un titolo del programma EA Partners, e i consueti videogiochi targati EA Sports, tra cui EA Sports PGA Tour e l’ultimo videogioco calcistico su licenza FIFA.

