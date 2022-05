Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom presenta il Drago Antico Malzeno

Nessuna avventura sarebbe la stessa senza un cattivo d’eccezione, e questo vale anche quando l’avventura in questione ci vede impegnati ad affrontare mostri altri sei metri. Prendete Monster Hunter Rise: Sunbreak, per esempio, che vedrà i suoi protagonisti arrivare ad affrontare il Drago Antico Malzeno. Quest’ultimo è una creatura talmente potente da aver causato il crollo di interi regni, e capace di controllare uno sciame di creature parassitiche capaci di assorbire la forza vitale della sua preda. Se vi siete mai chiesti come sia combattere un drago-vampiro, troverete la vostra risposta nell’espansione in arrivo il prossimo 30 giugno su PC e Switch.









Le novità presentate, però, non si chiudono con il solo Malzeno. Il produttore della serie Ryozo Tsujimoto e il director Yoshitake Suzuki hanno infatti presentato anche altri tre mostri che andremo ad affrontare (meno temibili del Drago Antico, ma non per questo da sottovalutare!), e cioè il Wyvern Volante Seregios, il Somnacanth fulgido e l’Almudron lavico. Oltre a nuove minacce e pericoli, Monster Hunter Rise: Sunbreak metterà però a nostra disposizione anche nuove meccaniche. Tramite le nuove Abilità Scambio e l’associata funzione Cambia Abilità, potremo modificare al volo il nostro assetto e trovarci pronti ad affrontare ogni tipo di creatura.

Monster Hunter Rise: Sunbreak introdurrà inoltre le nuove Missioni Seguaci, che ci permetteranno di accettare missioni speciali dai membri dell’Accampamento Elgado e del villaggio di Kamura. E se per caso siete rimasti catturati dal fascino di Malzeno, sappiate che il temibile Drago Antico avrà anche un Controller Switch Pro a lui dedicato.