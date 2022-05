SMITE: in arrivo un crossover con il gruppo musicale Slipknot

Nel corso degli anni, SMITE ci ha abituato ai crossover più disparati, ma ad essere onesti non ci aspettavamo che un giorno i terreni del Battleground of the Gods venissero calpestati anche dagli Slipknot. E invece è proprio così: come di recente annunciato, Corey Taylor, Sid Wilson, Craig Jones, Michael Pfaff, clown, Jay Weinberg, Mick Thomson, Jim Root e Alessandro Venturella entreranno a fare parte del roster di eroi.









I nove membri del gruppo non saranno ciascuno una divinità a sé (anche se non dubitiamo sarebbero adatti nel ruolo, ma faranno da aspetti alternativi per Poseidone, Chaac e Rajin. Non temete, però: a livelli di effetti anche le varie abilità saranno modificate per essere a tema Slipknot, e non mancherà nemmeno l’adeguato accompagnamento musicale. Con i novi membri della band su SMITE arriveranno infatti anche le tracce Duality, Psychosocial e The Devil In I, ciascuna associata a specifici eventi in gioco. L’arrivo del gruppo sui campi di battaglia non ha una data precisa, ma è comunque previsto per il mese di maggio.