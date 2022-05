Apex Legends: incassi oltre i due miliardi di dollari

Che Apex Legends sia riuscito a ritagliarsi una fetta non indifferente nel campo dei battle royale non è certo una novità. L’ultimo resoconto finanziario di Electronic Arts (all’interno del quale troviamo informazioni anche sui prossimi titoli del publisher) ci permette però di dare un numero più concreto da associare al successo dello sparatutto di Respawn Entertainment, e cioè ben due miliardi di dollari di incassi totali; che, per carità, saranno pure ancora lontani dalle impressionanti cifre raggiunte da Fortnite, ma non sono nemmeno qualcosa che si vede tutti i giorni nell’industria videoludica. Tanto più che, come sottolinea sempre EA, Apex Legends è un gioco in continua crescita: giusto ieri ha preso il via Eroi, la sua tredicesima stagione di contenuti, e durante il mese in corso farà la sua apparizione anche la versione Android e iOS.

Condividi con gli amici Inviare