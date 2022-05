Gunbrella è il nuovo gioco dei creatori di Gato Roboto

L’ultimo Nintendo Indie World non ha mancato di mostrare qualche interessante novità; una fra tutte, l’action dagli elementi roguelike Gunbrella. Nuova creazione degli autori del particolare Gato Roboto, questo gioco “noir-punk” ci mette nei panni di un rude protagonista in cerca di vendetta, che potrà perseguire grazie a un’arma tanto speciale quando misteriosa: un fucile che all’occasione può trasformarsi in un pratico ombrello. Quest’arma, oltretutto, non è solo uno strumento offensivo ma avrà il suo ruolo anche in termini di mobilità, permettendoci di planare, scattare e buttarci a capofitto sui nemici.

Oltre a una sana dose di combattimenti, Gunbrella includerà anche componenti esplorative, di gestione delle (scarse!) risorse e investigative: per scoprire la verità sul torto che ci è stato fatto dovremo parlare con i particolari abitanti di questo mondo. Il titolo uscirà nel corso del 2023 su PC e Switch.