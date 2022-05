Apex Legends Mobile: ecco la data di uscita delle versioni Android e iOS

Sapevamo già da qualche giorno che Apex Legends Mobile sarebbe stato rilasciato nel corso di questo mese, ma ora abbiamo la data di uscita ufficiale.









Il battle royale di Electronic Arts sarà disponibile su Android e iOS a partire dalla settimana prossima: dal 17 maggio, per essere precisi. Apex Legends Mobile è un’esperienza a sé stante basata sul gameplay delle versioni PC e console in grado di offrire nuove modalità di gioco, sistemi sociali e funzionalità per giocare in movimento. Il gioco è stato costruito tenendo conto dei giocatori competitivi e dei dispositivi mobili e presenta una miriade di caratteristiche e innovazioni incentrate su tali dispositivi