Annunciato Another's Crab Treasure, bizzarro soulslike sottomarino

Pensavate di averle viste tutte, vero? E invece no, ecco che gli sviluppatori dell’ottimo Going Under ci stupiscono di nuovo con Another’s Crab Treasure, un soulslike sottomarino in cui prenderemo il controllo di un simpatico paguro.









Nei panni del paguro Kril, i giocatori devono indossare come conchiglia i rifiuti che trovano in giro per resistere agli attacchi di nemici molto più grandi e agguerriti del protagonista. Perché imbattersi in questo viaggio? Per andare a caccia della conchiglia di Kril e scoprire gli oscuri segreti che si celano in un oceano inquinato. Sì perché nella società sottomarina i rifiuti non sono solo uno stile di vita, ma anche una preziosa risorsa da sfruttare per qualsiasi cosa, dalla moda alle armi da fuoco. Ma, con i rifiuti, arriva anche una misteriosa infezione nota come la Schifezza, che potrebbe significare la rovina di tutto l’oceano.

Another’s Crab Treasure porta dunque con sé anche una nobile morale ecologista, inoltre gli sviluppatori di Aggro Crab garantiscono che il gioco saprà offrire un’esperienza accessibile ai nuovi giocatori di soulslike e una sfida ai veterani del genere.

L’ultima fatica di Aggro Crab sarà disponibile su PC e Nintendo Switch nel corso del 2023.