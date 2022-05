Flintlock: The Siege of Dawn, pubblicato il primo video diario di sviluppo

Annunciato lo scorso marzo, Flintlock: The Siege of Dawn torna a farsi video ora che A44 ha confezionato il primo di una nuova serie di video diari di sviluppo.









In questo primo filmato, l’art director Robert Bruce e il principal environment artist Steven Chen ci accompagnano alla scoperta del mondo di gioco. I due ci spiegano di essersi ispirati alla Nuova Zelanda, dove ha sede il team di sviluppo, per realizzare le terre fantasy in cui si muoverà la protagonista Nor. Bruce e Chen fanno sapere che Flintlock sarà un action RPG open world, tuttavia sarà suddiviso in tre macro aree, ognuna delle quali potrà contare su una caratterizzazione estetica differente.

Gli sviluppatori ribadiscono, infine, che Flintlock: The Siege of Dawn uscirà sul finire del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Il gioco arriverà al lancio sul servizio Game Pass.