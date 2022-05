Ubisoft rimarrà indipendente, secondo il CEO Yves Guillemot

Con le numerose acquisizioni di cui siamo stati testimoni nel corso dell’ultimo anno, c’è anche chi non ha mancato di pensare che Ubisoft potesse presto diventare obiettivo interessante per qualche grande compagnia. Il CEO Yves Guillemot, però, sembra convinto che i destini del publisher francese non cambieranno di mano. Come segnalato da PC Gamer, nel corso di una recente chiamata con gli azionisti Guillemot ha avuto questo da dire: “Ci sono state un sacco di discussioni a proposito del consolidamento dell’industria, e su Ubisoft in particolare. La nostra posizione è chiara e ben conosciuta: come abbiamo detto lo scorso febbraio, abbiamo tutto ciò che ci serve per rimanere indipendenti. Abbiamo il talento, le dimensioni industriali e finanziarie, e un ampio portafoglio di IP importanti che potremo usare per creare grande valore nei prossimi anni.”

Yves Guillemot ha inoltre chiarito la sua posizione in merito a proposte di acquisizione, già espressa lo scorso febbraio. “Come ho già detto, dato che siamo una società quotata è pratica standard del nostro corpo d’amministrazione considerare ogni proposta, nell’interesse di tutti gli azionisti e dei nostri team di creativi”. Insomma, Ubisoft non rifiuterà a prescindere offerte di questo genere, ma allo stesso tempo Guillemot non sembra particolarmente interessato a cedere le redini – a maggior ragione viste le sue recenti azioni volte a prevenire una scalata ostile.